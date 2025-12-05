Норрис — лучший в первой практике ГП Абу-Даби Ф-1, Ферстаппен — второй, Леклер — третий

В пятницу, 5 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла первая практика финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Шарль Леклер («Феррари»).

Оскар Пиастри («Макларен») участия не принимал, так как его заменял Пато О'Уорд.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая практика

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:24.485.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.008.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.016.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.123.

5. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.144.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.248.

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.257.

8. Оливер Берман («Хаас») +0.274.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.286.

10. Франко Колапинто («Альпин») +0.370.

11. Рё Хиракава («Хаас») +0.449.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.492.

13. Пауль Арон («Хаас») +0.719.

14. Патрисио О'Уорд («Макларен») +0.761.

15. Арвид Линдблад («Ред Булл») +0.771.

16. Артур Леклер («Феррари») +0.875.

17. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +0.990.

18. Люк Браунинг («Уильямс») +1.005.

19. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1.404.

20. Киан Шилдс («Астон Мартин») +1.947.