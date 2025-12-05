Скидки
Формула-1 — Гран-при Бельгии 2025— результаты первой тренировки

Норрис — лучший в первой практике ГП Абу-Даби Ф-1, Ферстаппен — второй, Леклер — третий
В пятницу, 5 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла первая практика финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Шарль Леклер («Феррари»).

Оскар Пиастри («Макларен») участия не принимал, так как его заменял Пато О'Уорд.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 1
05 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:24.485
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.008
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.016

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая практика

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:24.485.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.008.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.016.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.123.
5. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.144.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.248.
7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.257.
8. Оливер Берман («Хаас») +0.274.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.286.
10. Франко Колапинто («Альпин») +0.370.
11. Рё Хиракава («Хаас») +0.449.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.492.
13. Пауль Арон («Хаас») +0.719.
14. Патрисио О'Уорд («Макларен») +0.761.
15. Арвид Линдблад («Ред Булл») +0.771.
16. Артур Леклер («Феррари») +0.875.
17. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +0.990.
18. Люк Браунинг («Уильямс») +1.005.
19. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1.404.
20. Киан Шилдс («Астон Мартин») +1.947.

