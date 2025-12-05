Скидки
Ферстаппен — о Хорнере: в «Ред Булл» до сих пор ценят, что он сделал для команды

Ферстаппен — о Хорнере: в «Ред Булл» до сих пор ценят, что он сделал для команды


Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался об уходе из команды её многолетнего руководителя Кристиана Хорнера.

«Во-первых, что я хочу сказать, что у меня всегда были великолепные отношения с Кристианом. И до сих пор многие ценят то, что он сделал для команды. Я пришёл, когда он уже пробыл здесь долгое время. Победа в 2021 году и эмоции в тот вечер… Этого у нас уже не отнять.

В 2024 году команда уже переживала тяжёлые времена. И в какой-то момент показалось, что ситуация не улучшится. Поэтому акционеры захотели сменить направление», — приводит слова Ферстаппена BBC.

