Макс Ферстаппен объяснил, почему не сменит команду Ф-1 только из-за машины

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о потенциальном уходе из команды.

«Для меня всё не упирается в Ф-1. Многое должно сложиться, чтобы назрело изменение. Должности, команда… Если я решусь когда-нибудь что-то менять, для меня это будет очень важно, потому что это будет ощущаться как вторая семья. Такое непросто повторить.

Если я и решусь на перемены, то не только потому, что мне нужна быстрейшая машина и смена обстановки. Есть много вещей, связанных с моей карьерой в Формуле-1, и тем, что я делаю за её пределами», — приводит слова Ферстаппена BBC.

