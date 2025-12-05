Станек взял поул на финальном этапе Формулы-2 в Абу-Даби, Кроуфорд — 2-й, Форнароли — 3-й

В пятницу, 5 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла квалификация финального этапа Формулы-2 в сезоне-2025 в Абу-Даби. Поул завоевал чешский гонщик «Инвикты» Роман Станек. Второе время показал американец Джек Кроуфорд из «ДАМС». Третий — досрочный чемпион сезона из Италии Леонардо Форнароли («Инвикта»).
Формула-2. Абу-Даби. Квалификация
1. Роман Станек («Инвикта») — 1:36.836.
2. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.087.
3. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.134.
4. Дино Беганович («Хайтек») +0.188.
5. Себастьян Монтойя («Према») +0.204.
6. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.260.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.293.
8. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.316.
9. Никола Цолов («Кампос») +0.395.
10. Арвид Линдблад («Кампос») +0.411.
Часть пилотов Формулы-2 перед квалификацией приняли участие в первой практике Формулы-1.