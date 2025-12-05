Шарль Леклер показал специальный шлем с золотыми вставками в честь 150 ГП с «Феррари»

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», представил в социальных сетях специальный шлем, в котором будет выступать на финальном этапе сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Данный дизайн приурочен к 150 Гран-при в составе итальянского коллектива, о чём и свидетельствует надпись в золотых цветах на верхней части шлема.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Шарль стал частью академии «Феррари» в 2016 году. В 2018 году он совершил дебют в Формуле-1, став боевым пилотом «Альфа Ромео». А уже в сезоне-2019 заменил финского гонщика Кими Райкконена, перейдя в «Феррари».

В нынешнем сезоне после 23 этапов Шарль занимает четвёртое место в личном зачёте, имея на своём счету 230 очков.