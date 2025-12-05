Алексей Попов: Ландо Норрис без пяти минут чемпион или будет чудовищное поражение?

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о титульной борьбе в личном зачёте Формулы-1 в преддверии последнего этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.

«Норрис лидирует — 16 очков над Оскаром Пиастри и 12 над Максом Ферстаппеном. Казалось бы, всё в руках у Ландо — и быстр он в этом году, и машина быстра, и в прошлом году он побеждал в Абу-Даби. Получится ли совладать с нервами? Вот огромный-огромной вопрос «Яс Марины». Ландо Норрис — без пяти минут чемпион или будет чудовищное поражение?» — спросил Попов в своём телеграм-канале.

Перед стартом финальной гонки за титул в личном зачёте борются сразу трое гонщиков — два пилота «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также Макс Ферстаппен («Ред Булл»). У Ландо 408 очков, у Макса — 396, а у Оскара — 392.