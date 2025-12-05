Ферстаппен ответил, будет ли пытаться оттормозить Норриса в гонке Гран-при Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен ответил, будет ли он пытаться оттормозить гонщика «Макларена» британца Ландо Норриса в гонке заключительного Гран-при Абу-Даби, если окажется впереди него.

Напомним, подобную тактику использовал Льюис Хэмилтон в 2016 году, пытавшийся «сбросить» со второй позиции ехавшего за ним Нико Росберга.

«Тогда конфигурация трассы была немного другой. Сейчас эффект слипстрима выражен сильнее, да и сама трасса тогда была намного медленнее. Это было проще сделать», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

