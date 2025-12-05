Скидки
Представлен концепт нового Lexus LFA. Он будет электрическим

Представлен концепт нового Lexus LFA. Он будет электрическим
Концепт Lexus LFA
Комментарии

Компания Toyota представила концепт нового Lexus LFA, который будет выпущен в виде электромобиля. Технические характеристики машины не раскрываются, но сообщается, что она будет построена на той же архитектуре, что и представленные в тот же день Toyota GR GT и GR GT3.

Концепт Lexus LFA

Концепт Lexus LFA

Фото: Toyota

Сообщается, как и в случае со спорткарами Toyota, основной акцент при разработке Lexus LFA был сделан на снижении центра тяжести, уменьшении веса и жёсткости конструкции. Кроме того, особое внимание инженеры уделяли аэродинамической эффективности автомобиля. По сообщению Toyota, в Lexus LFA компания намерена раскрыть весь потенциал электрических машин.

Концепт Lexus LFA

Концепт Lexus LFA

Фото: Toyota

Известно, что Lexus LFA получит ту же конструкцию шасси, что и Toyota GR GT, а также алюминиевый кузов. Концепт выделяется длинным капотом и плавным силуэтом, соединяющим носовую часть с задней, образуя классические пропорции купе. Также опубликованы фотографии интерьера автомобиля, на которых виден выполненный в форме штурвала руль.

Интерьер Lexus LFA

Интерьер Lexus LFA

Фото: Toyota

Оригинальный Lexus LFA выпускался с 2010 по 2012 годы. Автомобиль оснащался 4,8-литровым двигателем V10 совместной разработки Toyota и Yamaha. Мощность силовой установки составляла 412 кВт (560 л. с.), что позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и развивать скорость 325 км/ч. В общей сложности за два года было построено 500 экземпляров LFA.

Представлен электрический Porsche Cayenne. Это самый мощный серийный автомобиль марки
