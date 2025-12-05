Представлен концепт нового Lexus LFA. Он будет электрическим

Компания Toyota представила концепт нового Lexus LFA, который будет выпущен в виде электромобиля. Технические характеристики машины не раскрываются, но сообщается, что она будет построена на той же архитектуре, что и представленные в тот же день Toyota GR GT и GR GT3.

Концепт Lexus LFA Фото: Toyota

Сообщается, как и в случае со спорткарами Toyota, основной акцент при разработке Lexus LFA был сделан на снижении центра тяжести, уменьшении веса и жёсткости конструкции. Кроме того, особое внимание инженеры уделяли аэродинамической эффективности автомобиля. По сообщению Toyota, в Lexus LFA компания намерена раскрыть весь потенциал электрических машин.

Концепт Lexus LFA Фото: Toyota

Известно, что Lexus LFA получит ту же конструкцию шасси, что и Toyota GR GT, а также алюминиевый кузов. Концепт выделяется длинным капотом и плавным силуэтом, соединяющим носовую часть с задней, образуя классические пропорции купе. Также опубликованы фотографии интерьера автомобиля, на которых виден выполненный в форме штурвала руль.

Интерьер Lexus LFA Фото: Toyota

Оригинальный Lexus LFA выпускался с 2010 по 2012 годы. Автомобиль оснащался 4,8-литровым двигателем V10 совместной разработки Toyota и Yamaha. Мощность силовой установки составляла 412 кВт (560 л. с.), что позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и развивать скорость 325 км/ч. В общей сложности за два года было построено 500 экземпляров LFA.