«Я хорош в этом». Хаджар объяснил, почему не переживает из-за перехода в «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар объяснил, почему не переживает из-за предстоящего перехода в «Ред Булл».

«В следующем году машина изменится. Итак, мы получим ту машину, которую получим. Команда построит новый болид, мне придётся адаптироваться к нему. Максу предстоит сделать ту же работу.

Если машина будет разрабатываться в каком-то конкретном направлении, по крайней мере, я буду рядом и почувствую изменения, чтобы в идеале внести свой вклад. Таким был бы идеальный сценарий.

Для меня сезон никогда не повторялся. Постоянно выступал на разных машинах, поэтому не знаю, каково это – делать одно и то же. Я довольно хорошо адаптируюсь», — сказал Хаджар на пресс-конференции.