Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я хорош в этом». Хаджар объяснил, почему не переживает из-за перехода в «Ред Булл»

«Я хорош в этом». Хаджар объяснил, почему не переживает из-за перехода в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар объяснил, почему не переживает из-за предстоящего перехода в «Ред Булл».

«В следующем году машина изменится. Итак, мы получим ту машину, которую получим. Команда построит новый болид, мне придётся адаптироваться к нему. Максу предстоит сделать ту же работу.

Если машина будет разрабатываться в каком-то конкретном направлении, по крайней мере, я буду рядом и почувствую изменения, чтобы в идеале внести свой вклад. Таким был бы идеальный сценарий.

Для меня сезон никогда не повторялся. Постоянно выступал на разных машинах, поэтому не знаю, каково это – делать одно и то же. Я довольно хорошо адаптируюсь», — сказал Хаджар на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Ред Булл» считает Хаджара самым быстрым и способным новичком после Ферстаппена — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android