Ферстаппен заявил, что Марко не виноват в травле Антонелли после Гран-при Катара

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о травле итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после ошибки в финале Гран-при Катара.

«Проблема, как мне кажется, в том, что на первых кадрах, которые появились, казалось, он просто уступил позицию. Такой был первоочерёдный показ в эфире. Если посмотреть повтор, видно, у него было сильное скольжение два раза.

То, что говорят люди в социальных сетях, — это проблема социальных сетей. Это не имеет ничего общего с тем, что сказал Хельмут на самом деле. Даже если он что-то сказал, это не значит, что можно разорвать кого-то в клочья, правда? Вот с чем нужно бороться в соцсетях. Почему люди могут создавать все эти аккаунты даже без настоящего имени? Это просто никак не регулируется, что гораздо большая проблема.

Но со стороны Хельмута и вообще: если видишь что-то впервые, у тебя нет всех повторов, а потом, когда смог проанализировать всю ситуацию, конечно, правильно сказать: «Мы увидели неправильно, всё было не так». Я был в болиде, так что понятия не имел, что произошло. Пока не увидел запись. Тогда сразу стало понятно, что там случилось», — приводит слова Ферстаппена GPblog.