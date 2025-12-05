Норрис — лучший во второй практике ГП Абу-Даби Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 11-й

В пятницу, 5 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла вторая практика финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).

1. Ландо Норрис («Макларен») 1:23.083.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.363.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.

4. Оливер Берман («Хаас») +0.418.

5. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.467.

6. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.487.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.574.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.575.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.625.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.667.

11. Оскар Пиастри («Макларен») +0.680.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.749.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.789.

14. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.856.

15. Алекс Албон («Уильямс») +0.867.

16. Эстебан Окон («Хаас») +0.875.

17. Юки Цунода («Ред Булл») +1.220.

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.391.

19. Франко Колапинто («Альпин») +1.688.

20. Пьер Гасли («Альпин») +1.880.