Норрис — лучший во второй практике ГП Абу-Даби Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 11-й

В пятницу, 5 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла вторая практика финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).
1. Ландо Норрис («Макларен») 1:23.083.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.363.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.
4. Оливер Берман («Хаас») +0.418.
5. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.467.
6. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.487.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.574.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.575.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.625.
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.667.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +0.680.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.749.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.789.
14. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.856.
15. Алекс Албон («Уильямс») +0.867.
16. Эстебан Окон («Хаас») +0.875.
17. Юки Цунода («Ред Булл») +1.220.
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.391.
19. Франко Колапинто («Альпин») +1.688.
20. Пьер Гасли («Альпин») +1.880.