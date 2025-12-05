Скидки
Экс-пилот Формулы-1 Сутиль выпустил заявление после своего ареста

Экс-пилот Формулы-1 Сутиль выпустил заявление после своего ареста
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль выпустил заявление через своего адвоката Дирка Щмитца по поводу своего ареста и обвинений в мошенничестве и крупной хищении.

«Адриан Сутиль хотел бы ясно заявить, что отвергает выдвинутые против него обвинения. С его точки зрения, на сегодняшний день третьим лицам не был причинён финансовый ущерб. Обвинения касаются международных и трансграничных договоров лизинга и соглашений об обеспечении, которые должны оцениваться в соответствии с различными национальными правовыми стандартами, следовательно, приводят к разным оценкам.

Поводы и сопутствующие обстоятельства указывают на попытку преднамеренного и вводящего в заблуждение нанесения ущерба его репутации. В частности, сам Адриан стал жертвой крупного имущественного преступления в европейском масштабе. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена ​​в ближайшее время.

Адриан всецело сотрудничает с компетентными следственными органами для скорейшего и полного выяснения обстоятельств дела. Он уверен, по мере расследования обвинения будут признаны необоснованными с точки зрения уголовного права, а его выдающееся имя как гонщика Формулы-1 будет полностью реабилитировано.

Адриан Сутиль настоятельно призывает общественность и СМИ уважать презумпцию невиновности и воздерживаться от негативного влияния на ход расследования посредством спекулятивных или предвзятых сообщений. Любые оценки должны проводиться только после завершения работы компетентными органами и получения достоверных результатов», — гласит заявление адвоката, которое цитирует Motorsport.

Как сообщается в заявлении, Сутиль уверен, что следствие признает его невиновным, а сам Адриан является жертвой крупного имущественного преступления.

Экс-пилот Формулы-1 арестован по обвинению в мошенничестве и хищении — Bild
