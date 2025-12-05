Скидки
Хэмилтон показал специальный шлем на финал сезона Формулы-1 в Абу-Даби

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон представил шлем, в котором он выступит в финальной гонке сезона-2025, Гран-при Абу-Даби.

Шлем выполнен в хромированном цвете с добавлением золотого.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, в данный момент в общем зачёте пилотов лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис с 408 очками. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Замыкает тройку сильнейших австралиец Оскар Пиастри, товарищ Норриса по «Макларену», с 392 очками.

Льюис Хэмилтон находится на шестом месте в личном зачёте, в его активе 152 очка.

