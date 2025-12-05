Скидки
Марко: Цунода сказал, что планирует удивить нас своим выступлением

Марко: Цунода сказал, что планирует удивить нас своим выступлением
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о будущем японского гонщика Юки Цуноды.

«История Цуноды в Формуле-1 не окончена. Мы многое можем сделать. Юки мотивирован сильнее прежнего. Он хочет показать, на что способен. Цунода в хорошей форме. Когда мы ужинали в Абу-Даби, Юки сказал, что планирует удивить нас своим выступлением», — приводит слова Марко Topnews.

Напомним, место Цуноды в составе главной команды «Ред Булл» займёт Исак Хаджар, а место француза в составе «Рейсинг Буллз» достанется участнику молодёжной программы «быков», гонщику Формулы-2 Арвиду Линдбладу.

Цунода перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» в 2025 году перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

