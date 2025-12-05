Скидки
Авто Новости

В «Макларене» изменили внутренние правила по доступности настроек для пилотов

В «Макларене» изменили внутренние правила по доступности настроек для пилотов
Комментарии

Пилоты команды «Макларен», претенденты на титул чемпиона Формулы-1 2025 года Ландо Норрис и Оскар Пиастри не будут иметь доступа к настройкам друг друга. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Как информирует источник, после Гран-при Катара на базе в Уокинге было проведено несколько симуляций, включая динамическую симуляцию, для определения двух основных настроек, выбранных гонщиками, включая возможные варианты их оптимизации. При этом все данные были разделены и являлись конфиденциальными. Они предоставлялись только соответствующим гоночным инженерам.

Такой подход будет использоваться командой на протяжении всего уикенда.

Кроме того, брифинги пилотов с инженерами станут раздельными. Подобные правила никогда ранее не применялись в команде.

