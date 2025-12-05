«Кто-то может сыграть в боулинг в первом повороте». Окон — о борьбе за титул

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался насчёт борьбы за титул в сезоне-2025.

«У меня хорошие отношения со всеми тремя претендентами на титул. Люди могут думать иначе, но у меня хорошие отношения с Максом. Мы хорошо ладим с Ландо, а с Оскаром успели поработать в «Альпин».

Все трое — отличные пилоты. И каждый из них заслуживает выиграть титул. Но победит только один. Так что очень интересно, чем это сражение в итоге завершится. Если они устроят безумие на первом круге, точно не буду против. Кто-то из них может сыграть в боулинг уже в первом повороте. Не против отыграть позиции за счёт этого.

Обычно заслуживает стать чемпионом тот, кто оказывается быстрее, у кого лучшая машина. В данном случае это пилот «Макларена». Но самые безумные вещи на трассе вытворяет Макс», – приводит слова Окона GPBlog.