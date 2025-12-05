Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: Ферстаппен сильно уступает Норрису

Хельмут Марко: Ферстаппен сильно уступает Норрису
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о результатах пятничных тренировок для четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен сильно уступает Ландо. Есть разные факторы. Изменения, которые внесли после первой тренировки, не дали нужного результата. Но у нас были пятницы и похуже. Он сразу же сказал, что страдает от недостаточной поворачиваемости, машина подпрыгивает. Впереди нас ждёт ещё одна сессия, надеюсь, сможем найти нужное направление.

Не сказал бы, что отставание настораживает, но ситуация не самая комфортная. На длинных сериях картина та же. Самые большие потери — на третьем секторе. Износ был выше ожидаемого, больше, чем у «Макларена», но только в сравнении с Ландо», — приводит слова Марко GPBlog.

Материалы по теме
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android