Хельмут Марко: Ферстаппен сильно уступает Норрису

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о результатах пятничных тренировок для четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен сильно уступает Ландо. Есть разные факторы. Изменения, которые внесли после первой тренировки, не дали нужного результата. Но у нас были пятницы и похуже. Он сразу же сказал, что страдает от недостаточной поворачиваемости, машина подпрыгивает. Впереди нас ждёт ещё одна сессия, надеюсь, сможем найти нужное направление.

Не сказал бы, что отставание настораживает, но ситуация не самая комфортная. На длинных сериях картина та же. Самые большие потери — на третьем секторе. Износ был выше ожидаемого, больше, чем у «Макларена», но только в сравнении с Ландо», — приводит слова Марко GPBlog.