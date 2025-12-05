Браун ответил, не боится ли отказа от пилотов «Макларена» пропустить напарника

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном использовании командной тактики на Гран-при Абу-Даби.

«Да, наши гонщики всегда прислушивались к пожеланиям команды, так же как и мы прислушиваемся к их пожеланиям. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что любой из наших гонщиков будет выступать в интересах команды, как они всегда делали.

Не считаю, что это разворот на 360 градусов. Мы начнём уикенд так же, как и остальные 23 в этом году, предоставляя обоим гонщикам равные возможности.

Будем руководствоваться здравым смыслом. Не собираемся упускать победу в чемпионате из-за шестого и седьмого, третьего и четвёртого, пятого и шестого мест», — приводит слова Зака Брауна Motorsport Week.