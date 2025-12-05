Скидки
Хельмут Марко: Линдблад — 25-летний человек в теле 18-летнего

Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о будущем новичке «Рейсинг Буллз» Арвиде Линдбладе.

«Ред Булл» – команда, известная тем, что она предоставляет шансы молодым гонщикам, развивает их. В свои 18 лет он идеально к этому готов. Он с первого раза занимал высокие места во всех юниорских чемпионатах. Арвид очень взрослый. Я бы сказал, что он 25-летний человек в теле 18-летнего», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Арвид заменит в коллективе 21-летнего французского гонщика Исака Хаджара, который перешёл из «Рейсинг Буллз» в австрийскую команду «Ред Булл».

Линдбланд стал выступать в формульных сериях с 2022 года. В текущем сезоне британский пилот представляет «Кампос» в Формуле-2. К настоящему моменту Арвид занимает шестое место в личном зачёте Ф-2, на его счету 121 очко.

