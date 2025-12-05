Скидки
Доменикали подтвердил, что количество спринтов будет увеличиваться

Доменикали подтвердил, что количество спринтов будет увеличиваться
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался об увеличении количества спринтерских уикендов за сезон.

«Будет ли увеличиваться количество спринтов за сезон? Да. Как мне кажется, гонщикам это понравится. Им гораздо интереснее выступать в заездах, где они ведут борьбу и сражаются за очки. Что до количества этапов, то 24 Гран-при – это вполне сбалансированная цифра. Хотя мы и сейчас видим, как в перерывах между этапами люди находят время, чтобы поваляться на пляже», – приводит слова Стефано Доменикали AutoRacer.

В 2025 и 2026 годах в календарь чемпионата включено по шесть спринтерских уикендов.

