«Мы недостаточно быстры». Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби.

«В тренировках всё прошло довольно неплохо. Я был вполне доволен машиной сегодня, нам, пожалуй, просто нужно было быть немного быстрее. Мы попали в неплохое окно, однако думаю, всё ещё недостаточно быстры. Похоже, есть неплохой отрыв, который нам нужно сократить, но ещё нужно поработать над гоночным темпом, так что посмотрим, чего мы сможем добиться за ночь.

Гоночная симуляция получилась непростой, отдельные круги на длинных дистанциях нужно бы немного улучшить, посмотрим, что мы сможем сделать завтра», – приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.