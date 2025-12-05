Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы недостаточно быстры». Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби

«Мы недостаточно быстры». Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби.

«В тренировках всё прошло довольно неплохо. Я был вполне доволен машиной сегодня, нам, пожалуй, просто нужно было быть немного быстрее. Мы попали в неплохое окно, однако думаю, всё ещё недостаточно быстры. Похоже, есть неплохой отрыв, который нам нужно сократить, но ещё нужно поработать над гоночным темпом, так что посмотрим, чего мы сможем добиться за ночь.

Гоночная симуляция получилась непростой, отдельные круги на длинных дистанциях нужно бы немного улучшить, посмотрим, что мы сможем сделать завтра», – приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Материалы по теме
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android