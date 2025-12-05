«Единственное позитивное впечатление». Леклер — об участии брата в тренировке в Абу-Даби

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби.

«Это всегда что-то особенное — видеть своего брата за рулём машины Формулы-1. Делить с ним трассы. Мы оба мечтали об этом, когда были детьми. Особенный момент, к сожалению, это единственное позитивное впечатление за день. В остальном у нас было много сложностей. Но, по крайней мере, я нашёл повод для улыбки.

Мы пока не нашли темп. Пробуем буквально всё, однако нам чего-то не хватает в последних гонках, не совсем понимаю, куда ушла скорость. Надеюсь, сможем найти решение до квалификации», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт Формулы-1.