«Макларен» продал ещё не вышедшую машину Ф-1 2026 года на аукционе

«Макларен» продал ещё не вышедшую машину Ф-1 2026 года на аукционе
Команда Формулы-1 «Макларен» продала на аукционе в доме RM Sotheby's ещё не выпущенный болид Формулы-1 2026 года. Помимо автомобиля Формулы-1, с молотка также ушёл будущий автомобиль класса гиперкаров для участия в WEC.

Кроме того, на аукцион также выставлен болид, за рулём которого в 2026 году будет выступать мексиканец Пато О'Уорд на легендарной гонке «500 миль Индианаполиса».

Болид Формулы-1 был продан за $ 11,5 млн. При этом победитель аукциона получил право выбрать, чью машину он заберёт — Ландо Норриса или Оскара Пиастри. Победителю достанется автомобиль, на котором пилоты будут выступать на Гран-при Монако.

Также владелец болида получил право управлять автомобилем на демонстрационных заездах и трек-днях при полном сопровождении специальной бригады инженеров «Макларена» и «Мерседеса». В список была включена и экскурсия по технологическому центру «Макларена» перед стартом сезона-2026.

При этом машину на руки покупатель получит только через два года — в начале 2028-го.

