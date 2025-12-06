Цунода: не знаю, что происходит. Не ожидал, что будет так сложно

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби.

«Честно говоря, не ожидал, что будет так сложно. Мы ещё очень далеки от совершенства машины, не знаю точно, что происходит. Нужно тщательно разобраться во всём за ночь, потому что сегодняшняя тренировка оказалась одной из худших в сезоне. Машина сейчас не очень комфортная, есть множество скольжений.

Нам необходимо выяснить, почему так происходит, в чём причина этой проблемы. Сейчас всё не очень хорошо, надеюсь, за ночь сможем что-то сделать, чтобы выступить завтра лучше», — приводит слова Юки Цуноды пресс-служба команды.