Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 выпустила бумагу, «позволяющую» болельщикам отпроситься на финал сезона

Формула-1 выпустила бумагу, «позволяющую» болельщикам отпроситься на финал сезона
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 выпустила шутливый шаблон письма, чтобы получить освобождение от всех типов занятий на время финала сезона-2025, гонки Гран-при Абу-Даби.

«Всем, кого это касается.

Это официальное письмо, чтобы освободить __________ от всех видов деятельности и обязательств 7 декабря 2025 года, чтобы они могли полностью посвятить своё внимание решающей гонке чемпионата мира, которая состоится в Абу-Даби.

После того как мы наблюдали за длившейся весь сезон борьбой между партнёрами по команде «Макларен» за их первый титул, а затем за возвращением в борьбу Макса Ферстаппена на пути к его пятому титулу подряд, крайне важно, чтобы ______________ была предоставлена возможность не отвлекаясь, увидеть этот эпический финал, который стал историческим завершением сезона.

Спасибо вам за понимание, пусть победит лучший гонщик», — гласит текст письма.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Материалы по теме
Какие расклады перед решающей гонкой Формулы-1? Норрис — фаворит, но это не точно
Какие расклады перед решающей гонкой Формулы-1? Норрис — фаворит, но это не точно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android