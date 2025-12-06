Формула-1 выпустила бумагу, «позволяющую» болельщикам отпроситься на финал сезона

Пресс-служба Формулы-1 выпустила шутливый шаблон письма, чтобы получить освобождение от всех типов занятий на время финала сезона-2025, гонки Гран-при Абу-Даби.

«Всем, кого это касается.

Это официальное письмо, чтобы освободить __________ от всех видов деятельности и обязательств 7 декабря 2025 года, чтобы они могли полностью посвятить своё внимание решающей гонке чемпионата мира, которая состоится в Абу-Даби.

После того как мы наблюдали за длившейся весь сезон борьбой между партнёрами по команде «Макларен» за их первый титул, а затем за возвращением в борьбу Макса Ферстаппена на пути к его пятому титулу подряд, крайне важно, чтобы ______________ была предоставлена возможность не отвлекаясь, увидеть этот эпический финал, который стал историческим завершением сезона.

Спасибо вам за понимание, пусть победит лучший гонщик», — гласит текст письма.