Расселл заявил, что «Хаас» и «Кик-Заубер» удивят на Гран-при Абу-Даби

Расселл заявил, что «Хаас» и «Кик-Заубер» удивят на Гран-при Абу-Даби
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о темпе команды после двух практик Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 2
05 декабря 2025, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.083
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.363
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.379

«Мы начали день не лучшим образом в первой тренировке, но нам удалось улучшить машину во время второй практики. В жаркую погоду машина не всегда чувствует себя хорошо, но с заходом солнца ситуация улучшается и трасса немного остывает. Это, безусловно, помогло, наряду с изменениями, которые мы внесли между сессиями.

Похоже, что в завтрашней квалификации всё будет снова плотно в плане конкуренции, но также могут быть некоторые сюрпризы, в том числе в виде «Хааса» Олли Бермана и обоих «Кик-Зауберов», которые были быстры. Нам придётся хорошо выступить, если мы хотим занять высокую позицию на стартовой решётке. Кроме того, нам предстоит поработать над нашим гоночным темпом; сегодня вечером мы рассмотрим, как мы можем его улучшить, и посмотрим, к чему это приведёт в воскресенье», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

