Антонелли поделился совместной фотографией с пилотами-новичками Ф-1 сезона-2025

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли опубликовал совместное изображение с пилотами Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер»), Оливером Берманом («Хаас»), а также с Исаком Хаджаром («Рейсинг Буллз»). Все они — новички в сезоне-2025.

Фото: Из личного архива Кими Антонелли

«Новички в последней гонке [сезона]», — подписал фотографию Кими в социальных сетях.

Перед заключительным этапом Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Абу-Даби в активе Антонелли 150 очков в личном зачёте, он находится на седьмой строчке турнирной таблицы, отставая от пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона только на два балла.

Исак Хаджар расположился на 10-й строчке. За 23 этапа он смог набрать 51 очко. Оливер Берман — 13-й, у него 41 зачётный балл. Габриэл Бортолето только на 19-й строчке (19 очков).