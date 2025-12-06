Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли поделился совместной фотографией с пилотами-новичками Ф-1 сезона-2025

Антонелли поделился совместной фотографией с пилотами-новичками Ф-1 сезона-2025
Комментарии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли опубликовал совместное изображение с пилотами Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер»), Оливером Берманом («Хаас»), а также с Исаком Хаджаром («Рейсинг Буллз»). Все они — новички в сезоне-2025.

Фото: Из личного архива Кими Антонелли

«Новички в последней гонке [сезона]», — подписал фотографию Кими в социальных сетях.

Перед заключительным этапом Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Абу-Даби в активе Антонелли 150 очков в личном зачёте, он находится на седьмой строчке турнирной таблицы, отставая от пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона только на два балла.

Исак Хаджар расположился на 10-й строчке. За 23 этапа он смог набрать 51 очко. Оливер Берман — 13-й, у него 41 зачётный балл. Габриэл Бортолето только на 19-й строчке (19 очков).

Материалы по теме
Антонелли рассказал, как справился с массовой критикой после Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android