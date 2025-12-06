Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер сделали прогноз на ближайший тур АПЛ

Видео: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер сделали прогноз на ближайший тур АПЛ
Комментарии

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его напарник по «Феррари» Шарль Леклер сделали свои прогнозы на ближайший тур английской Премьер-лиги (АПЛ).

В матче «Астон Вилла» — «Арсенал» оба поставили на победу лондонского клуба, а Хэмилтон заявил, что «канониры» разгромят представителей Бирмингема со счётом 5:0. В матче «Борнмута» и «Челси» оба поставили на победу лондонцев. В противостоянии «Эвертона» и «Ноттингем Форест» их прогнозы разошлись — Шарль верит в победу представителей Ливерпуля, а Льюис — в «Ноттингем».

Леклер заявил, что «Манчестер Сити» обыграет «Сандерленд», а Хэмилтон, наоборот, сказал, что победит «Сандерленд». Также произошло и с прогнозом на матч «Лидс» — «Ливерпуль». Шарль сказал, что игроки «Ливерпуля» выиграют, а Льюис верит в победу «Лидса».

Материалы по теме
Аномальный взлёт в АПЛ! Команда Эмери взломала xG
Аномальный взлёт в АПЛ! Команда Эмери взломала xG
Материалы по теме
Фото
Хэмилтон показал специальный шлем на финал сезона Формулы-1 в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android