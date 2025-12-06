Буэми: в нормальной ситуации победил бы Норрис. Но Ферстаппен — ненормальный

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми высказался о шансах четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на пятый титул по итогам сезона-2025.

«Я думаю, он может, но ему понадобится немного удачи. В нормальной ситуации победил бы Норрис. Но, полагаю, Макс — ненормальный. С ним никогда не знаешь, как всё будет, и вплоть до самого конца остаётся надежда.

В каком-то смысле я надеюсь, что он выиграет, потому что у меня действительно есть ощущение, что он — лучший. Так что я бы предпочёл, чтобы победил лучший. Очевидно, что не всегда побеждает лучший, но если он выиграет, то это будет один из тех чемпионатов, когда титул завоевал тот, кто не должен был. Но если он сможет это сделать, то только благодаря самому себе», — приводит слова Буэми издание RacingNews365.