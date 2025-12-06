Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл были вызваны к стюардам в Абу-Даби по необычной причине

44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и его 27-летний напарник по «Астон Мартин» Лэнс Стролл были вызваны к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за неявку на мероприятие с болельщиками.

Алонсо и Стролл вместе с представителями британского коллектива прибыли к стюардам для выяснения обстоятельств.

За 23 этапа «Астон Мартин» завоевал 80 очков и находится на седьмом месте в Кубке конструкторов. У «Рейсинг Буллз», идущего на шестой позиции, на счету 92 очка. Алонсо набрал 48 баллов и располагается на 11-й строчке в личном зачёте. Его напарник Лэнс Стролл на 17-й позиции с 32 очками.