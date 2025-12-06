В Bild объяснили, почему Хюлькенберг пропустил ужин пилотов Формулы-1 в Абу-Даби

38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Кик-Заубер», пропустил общий ужин пилотов «Королевских гонок» в Абу-Даби из-за прощания с журналистом из Германии Михаэлем Шмидтом, сообщили в Bild.

Гран-при Абу-Даби станет последним этапом, на котором работает популярный немецкий обозреватель издания Auto Motor und Sport, и в момент ужина гонщиков Шмидту были устроены проводы на террасе моторхоума «Мерседеса», которую и посетил Нико, так как он знает Михаэля на протяжении всей своей гоночной карьеры.

В нынешнем сезоне после 23 этапов Хюлькенберг набрал 49 очков и расположился на 11-й строчке в личном зачёте.