Хэмилтон разбил болид в третьей практике Ф-1 ГП Абу-Даби и вызвал красный флаг
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», разбил свой болид в третьей практике Гран-при Абу-Даби и вызвал красный флаг.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 3
06 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23.334
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.004
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.124
Машину Льюиса сорвало, когда он входил в левый поворот по внутренней траектории. Затем неуправляемая «Феррари» британца отправилась в барьер безопасности, попутно совершив оборот почти на 360 градусов.
Фото: Кадр из трансляции
На момент публикации новости над трассой вывешены жёлтые флаги и сессия продолжается. Лучшее время на данный момент показал действующий и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Ландо Норрис («Макларен») показал шестое время, а его напарник Оскар Пиастри — 15-е.
Комментарии
