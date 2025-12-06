Расселл — лучший в третьей практике ГП Абу-Даби Ф-1, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В воскресенье, 6 декабря, на трассе «Яс Марина» состоялась третья и последняя практика финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби. Лучшее время показал британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат у представителя «Макларена» и лидера личного зачёта Ландо Норриса. Третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл.

На пит-лейне произошёл инцидент между Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Юки Цунодой («Ред Булл»). При выезде из боксов итальянец въехал в бок японцу, из-за чего Цунода досрочно завершил сессию и не поехал на быстрые попытки.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.334.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.004.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.124.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.251.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.259.

6. Эстебан Окон («Хаас») +0.271.

7. Оливер Берман («Хаас») +0.275.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.341.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.373.

10. Алекс Албон («Уильямс») +0.388.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.457.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.477.

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.536.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.561.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.613.

16. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.645.

17. Пьер Гасли («Альпин») +0.738.

18. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.136.

19. Франко Колапинто («Альпин») +1.167.

20. Юки Цунода («Ред Булл») +1.369.