Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гендиректор Формулы-1 Доменикали высказался о титульной борьбе в сезоне-2025

Гендиректор Формулы-1 Доменикали высказался о титульной борьбе в сезоне-2025
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о титульной борьбе в личном зачёте в сезоне-2025 между двумя пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом, а также Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Последний раз подобный случай [в личном зачёте] был в 2010 году, если я правильно помню. Время, как всегда, сглаживает определённые спортивные разочарования, которые, однако, идут тебе на пользу и помогают повзрослеть.

Это был выдающийся сезон. Если вспомнить, до летней паузы все считали, что чемпионат уже выиграл Оскар Пиастри. Затем в октябре говорили, что фаворит — Ландо Норрис. В середине ноября были уверены, что Макс Ферстаппен его выиграет. Это показывает, что на трассе происходили события, подтверждающие, насколько прекрасным и напряжённым был этот сезон. Так что в финале будет много напряжения и много пафоса», — приводит слова Доменикали издание Autoracer.

Материалы по теме
Буэми: в нормальной ситуации победил бы Норрис. Но Ферстаппен — ненормальный
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android