Гендиректор Формулы-1 Доменикали высказался о титульной борьбе в сезоне-2025

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о титульной борьбе в личном зачёте в сезоне-2025 между двумя пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом, а также Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Последний раз подобный случай [в личном зачёте] был в 2010 году, если я правильно помню. Время, как всегда, сглаживает определённые спортивные разочарования, которые, однако, идут тебе на пользу и помогают повзрослеть.

Это был выдающийся сезон. Если вспомнить, до летней паузы все считали, что чемпионат уже выиграл Оскар Пиастри. Затем в октябре говорили, что фаворит — Ландо Норрис. В середине ноября были уверены, что Макс Ферстаппен его выиграет. Это показывает, что на трассе происходили события, подтверждающие, насколько прекрасным и напряжённым был этот сезон. Так что в финале будет много напряжения и много пафоса», — приводит слова Доменикали издание Autoracer.