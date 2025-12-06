Скидки
Формула-2 — Абу-Даби — результаты спринта

Линдблад выиграл финальный спринт Ф-2 в Абу-Даби, Дюрксен — 2-й, Цолов — 3-й
В субботу, 6 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла спринтерская гонка финального этапа Формулы-2 в сезоне-2025 в Абу-Даби. Победу завоевал британо-индийский гонщик «Кампоса» Арвид Линдблад. Вторым финишировал парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен из «АИКС Рейсинг». Третий — болгарский пилот Никола Цолов («Кампос»).

Формула-2 2025. Этап 14, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Спринт (23 круга)
06 декабря 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Арвид Линдблад
Campos Racing
2
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
3
Никола Цолов
Campos Racing

Формула-2. Абу-Даби. Спринт

1. Арвид Линдблад («Кампос») — 23 круга.
2. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.982.
3. Никола Цолов («Кампос») +9.605.
4. Дино Беганович («Хайтек») +12.764.
5. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +15.637.
6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +16.860.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +18.892.
8. Алекс Данн («Роден») +20.887.
9. Габриеле Мини («Према») +23.525.
10. Роман Станек («Инвикта») +24.322.

