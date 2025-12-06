«Становится только хуже». Росберг — об аварии Хэмилтона в третьей практике ГП Абу-Даби Ф-1

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг, выступавший с семикратным обладателем титула Льюисом Хэмилтоном, прокомментировал аварию британца за рулём «Феррари» в третьей практике Гран-при Абу-Даби.
«Это невероятно, не так ли? Всё становится только хуже, хуже и хуже. Энтони Дэвидсон сделал действительно хороший разбор, вероятно, Льюис заехал слишком широко на поребрик, пытаясь как можно сильнее открыть траекторию, и просто переборщил. Так что, возможно, там снова немного ошибки пилота. Не похоже, что что-то сломалось, но кто знает — теперь им нужно всё проанализировать.
Ты просто видишь, насколько ему всё ещё некомфортно в этой машине, потому что когда мы вообще видели, чтобы Льюис Хэмилтон на обычном круге во время тренировки просто так разворачивался?
За всю его карьеру такого почти не видели, а теперь, с «Феррари», ошибки тут и там. Кажется, он просто не чувствует себя комфортно в этой машине, она словно норовистая, трудная в управлении», — сказал Росберг в эфире Sky Sрorts.
