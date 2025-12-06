Скидки
Чемпион Формулы-Е высказался о темпе «Ред Булл» и «Макларена» в Абу-Даби

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми порассуждал о скорости «Ред Булл» и «Макларена» на последнем этапе сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, за последние несколько лет «Макларен» показал, что в Абу-Даби они очень хороши, но Макс всегда может изменить ситуацию. Так что не ожидаю какой-то особенной разницы от Катара. Думаю, они будут быстры. Надеюсь, что отставание будет меньше, чем в Катаре, потому что, на мой взгляд, они были немного быстрее — в основном на «софтах», а не на «медиумах».

Так что это тоже хороший вопрос. Иногда на одном типе шин вы оказываетесь немного лучше, чем на другом. И очевидно, что в Катаре Макс был очень хорош на «харде» и «медиуме», но почему-то машина была не так хороша на «софте», — приводит слова Буэми RacingNews365.

Буэми: в нормальной ситуации победил бы Норрис. Но Ферстаппен — ненормальный
