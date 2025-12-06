Скидки
«Астон Мартин» оштрафовали за то, что Алонсо и Стролл пропустили встречу с фанатами

Комментарии

Команду Формулы-1 «Астон Мартин» оштрафовали на € 50 тыс. за то, что основные пилоты коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл пропустили встречу с фанатами в пятницу. Об этом сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).

В команде посчитали, что появление Стролла и Алонсо на фан-встрече было необязательно, поскольку в первой тренировке Гран-при Абу-Даби за «Астон Мартин» выступили юниоры Джек Кроуфорд и Киан Шилдс.

«Многие фанаты стояли и ждали несколько часов на жаре, чтобы увидеть гонщиков», — гласит официальный протокол ФИА.

Команду оштрафовали на € 25 тыс. за каждый эпизод, из которых € 15 тыс. — условно, на случай если подобное нарушение повторится в ближайший год.

