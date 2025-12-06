Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации

Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации
Комментарии

В эти минуты в ОАЭ проходит квалификация Гран-при Абу-Даби. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 16-й позиции остался семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Идёт

Для Хэмилтона это уже третий Гран-при подряд, когда он не может пробиться через сито первого сегмента квалификации — ранее он стал 20-м в квалификации Гран-при Лас-Вегаса и 18-м в квалификации этапа в Катаре.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Абу-Даби.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

Материалы по теме
Хэмилтон опять провалился, но и Алонсо с Леклером расстроили. Оценки за Гран-при Катара
Хэмилтон опять провалился, но и Алонсо с Леклером расстроили. Оценки за Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android