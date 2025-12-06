Скидки
Хэмилтон установил антирекорд среди пилотов «Феррари» на полном расписании

Хэмилтон установил антирекорд среди пилотов «Феррари» на полном расписании
Комментарии

В эти минуты в ОАЭ проходит квалификация Гран-при Абу-Даби. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 16-й позиции остался семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Идёт

Для Хэмилтона это уже третий Гран-при подряд, когда он не может пробиться через сито первого сегмента квалификации — ранее он стал 20-м в квалификации Гран-при Лас-Вегаса и 18-м в квалификации этапа в Катаре.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Абу-Даби.

Таким образом, Хэмилтон стал первым пилотом в истории «Феррари», выступавшим на полном расписании, кто трижды подряд не сумел выйти в третий сегмент квалификации. Ранее такое случалось только с Джанкарло Физикеллой в сезоне-2009, но итальянец в том сезоне заменял в команде получившего травму Фелипе Массу.

