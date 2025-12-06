Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Норрис — второй, Пиастри — третий

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби. Вторым по итогам сессии стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третье время осталось за напарником Норриса Оскаром Пиастри.
Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 16-м.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:19.387.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.264.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.459.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.727.
7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.900.
8. Эстебан Окон («Хаас») +1.031.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.090.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.174.
После второго сегмента выбыли:
11. Оливер Берман («Хаас») — 1:23.041.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:23.042.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:23.077.
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.080.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:23.097.
После первого сегмента выбыли:
16. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:23.394.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:23.416.
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:23.450.
19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:23.468.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:23.890.