Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Норрис — второй, Пиастри — третий

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби. Вторым по итогам сессии стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третье время осталось за напарником Норриса Оскаром Пиастри.

Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 16-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:19.387.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.264.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.459.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.727.

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.900.

8. Эстебан Окон («Хаас») +1.031.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.090.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.174.

После второго сегмента выбыли:

11. Оливер Берман («Хаас») — 1:23.041.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:23.042.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:23.077.

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.080.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:23.097.

После первого сегмента выбыли:

16. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:23.394.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:23.416.

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:23.450.

19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:23.468.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:23.890.