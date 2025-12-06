Норрис выиграет титул, если гонка в Абу-Даби завершится так же, как и квалификация

Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира Формулы-1 сезона-2025 Ландо Норрис станет обладателем титула, если гонка завершится в том же порядке, как и квалификация Гран-при Абу-Даби.

Норрис по итогам квалификации стал вторым, а для победы в чемпионате ему достаточно финишировать в топ-3, независимо от финишных мест конкурентов — пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и напарника по «Макларену» Оскара Пиастри.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:19.387.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.264.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.459.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.727.

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.900.

8. Эстебан Окон («Хаас») +1.031.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.090.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.174.

После второго сегмента выбыли:

11. Оливер Берман («Хаас») — 1:23.041.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:23.042.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:23.077.

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.080.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:23.097.

После первого сегмента выбыли:

16. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:23.394.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:23.416.

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:23.450.

19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:23.468.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:23.890.