Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квалификационные дуэли в Ф-1: Норрис опередил Пиастри, Леклер победил Хэмилтона 19-5

Квалификационные дуэли в Ф-1: Норрис опередил Пиастри, Леклер победил Хэмилтона 19-5
Комментарии

По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 завершились все так называемые дуэли между напарниками по командам. Второй результат в квалификации на трассе «Яс Марина» позволил Ландо Норрису победить Оскара Пиастри со счётом 13-11, а вот в паре пилотов команды «Кик-Заубер» зафиксирована ничья — 12-12.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

Льюис Хэмилтон в итоге разгромлен Шарлем Леклером 5-19, а Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо сумели провести идеальный сезон, все 24 раза опередив своих напарников.

Формула-1. Квалификационные дуэли

Ландо Норрис — Оскар Пиастри: 13-11
Шарль Леклер — Льюис Хэмилтон: 19-5
Макс Ферстаппен — Лиам Лоусон: 2-0
Макс Ферстаппен — Юки Цунода: 22-0
Джордж Расселл — Андреа Кими Антонелли: 21-3
Фернандо Алонсо — Лэнс Стролл: 24-0
Пьер Гасли — Джек Дуэн: 5-1
Пьер Гасли — Франко Колапинто: 13-5
Эстебан Окон — Оливер Берман: 10-14
Юки Цунода — Исак Хаджар: 1-1
Лиам Лоусон — Исак Хаджар: 6-16
Алекс Албон — Карлос Сайнс: 9-14*
Нико Хюлькенберг — Габриэл Бортолето: 12-12.

* — Оба гонщика «Уильямса» были дисквалифицированы по итогам квалификации Гран-при Сингапура из-за несоответствия машин техническому регламенту.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android