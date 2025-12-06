Квалификационные дуэли в Ф-1: Норрис опередил Пиастри, Леклер победил Хэмилтона 19-5

По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 завершились все так называемые дуэли между напарниками по командам. Второй результат в квалификации на трассе «Яс Марина» позволил Ландо Норрису победить Оскара Пиастри со счётом 13-11, а вот в паре пилотов команды «Кик-Заубер» зафиксирована ничья — 12-12.

Льюис Хэмилтон в итоге разгромлен Шарлем Леклером 5-19, а Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо сумели провести идеальный сезон, все 24 раза опередив своих напарников.

Формула-1. Квалификационные дуэли

Ландо Норрис — Оскар Пиастри: 13-11

Шарль Леклер — Льюис Хэмилтон: 19-5

Макс Ферстаппен — Лиам Лоусон: 2-0

Макс Ферстаппен — Юки Цунода: 22-0

Джордж Расселл — Андреа Кими Антонелли: 21-3

Фернандо Алонсо — Лэнс Стролл: 24-0

Пьер Гасли — Джек Дуэн: 5-1

Пьер Гасли — Франко Колапинто: 13-5

Эстебан Окон — Оливер Берман: 10-14

Юки Цунода — Исак Хаджар: 1-1

Лиам Лоусон — Исак Хаджар: 6-16

Алекс Албон — Карлос Сайнс: 9-14*

Нико Хюлькенберг — Габриэл Бортолето: 12-12.

* — Оба гонщика «Уильямса» были дисквалифицированы по итогам квалификации Гран-при Сингапура из-за несоответствия машин техническому регламенту.