Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби (ОАЭ), который является заключительным в сезоне-2025.

«Во втором сегменте я ехал на потёртых шинах, эти круги уже были довольно приличными. В третьем сегменте температура трассы снижается, и становится понятно, что можно атаковать сильнее, мы это и сделали.

Смогли прибавить, я невероятно рад оказаться первым. Это единственное, что мы можем сделать, можем контролировать, чтобы максимально использовать возможности машины, нам это определённо удалось в квалификации», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.