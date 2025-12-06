Скидки
Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби (ОАЭ), который является заключительным в сезоне-2025.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Во втором сегменте я ехал на потёртых шинах, эти круги уже были довольно приличными. В третьем сегменте температура трассы снижается, и становится понятно, что можно атаковать сильнее, мы это и сделали.

Смогли прибавить, я невероятно рад оказаться первым. Это единственное, что мы можем сделать, можем контролировать, чтобы максимально использовать возможности машины, нам это определённо удалось в квалификации», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

