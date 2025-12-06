Норрис: всё ещё хочу победить в гонке в Абу-Даби

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Это тяжело. Макс хорошо справился, поздравляю его. Мы сделали всё, что могли. Думаю, мой круг был довольно хорошим, я был очень доволен. Конечно, расстроен тем, что не попал на поул-позицию в последний уикенд сезона, но сегодня мы были недостаточно быстры, так что постараемся подняться на первую строчку завтра.

Завтрашняя гонка? Придёт время, подумаю об этом, но сейчас расстроен тем, что не попал на поул-позицию. Всё ещё хочу победить завтра, так что это будет моей целью», — приводит слова Норриса Sky Sports.