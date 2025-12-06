Скидки
Норрис: всё ещё хочу победить в гонке в Абу-Даби

Норрис: всё ещё хочу победить в гонке в Абу-Даби
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Это тяжело. Макс хорошо справился, поздравляю его. Мы сделали всё, что могли. Думаю, мой круг был довольно хорошим, я был очень доволен. Конечно, расстроен тем, что не попал на поул-позицию в последний уикенд сезона, но сегодня мы были недостаточно быстры, так что постараемся подняться на первую строчку завтра.

Завтрашняя гонка? Придёт время, подумаю об этом, но сейчас расстроен тем, что не попал на поул-позицию. Всё ещё хочу победить завтра, так что это будет моей целью», — приводит слова Норриса Sky Sports.

