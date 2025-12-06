Скидки
Скончался бывший промоутер Гран-при России Сергей Воробьёв

Ушёл из жизни бывший промоутер Гран-при России, бывший заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв. Именно под руководством Воробьёва были организованы первые российские этапы Формулы-1, включая дебютный в сезоне-2014.

О смерти Воробьёва сообщил его бывший коллега по работе в компании-промоутере Гран-при России Дмитрий Ерофеев. «Боль, скорбь, горечь — ушел из жизни коллега и друг. Формула-1 в России навсегда связана с ним. Он в нашей памяти и сердце», — написал Ерофеев в своих социальных сетях.

Похороны Сергея Воробьёва пройдут 9 декабря в Дзержинске (Нижегородская область). Начало церемонии прощания в 12:00 в траурном зале (проспект Свердлова, 93).

Что говорил Воробьёв после первого Гран-при России:
«Верим, что Гран-при России может быть ночным»
