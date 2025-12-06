«Просто был недостаточно быстр». Пиастри — о третьем месте в квалификации

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Круг в первом сегменте квалификации был хорошим, я наконец-то смог войти в ритм перед выходными. Да и последний круг в финале тоже был довольно хорошим, не хватило всего ничего. Просто был недостаточно быстр, но завтра нас ждёт довольно захватывающий день.

Гонка? Посмотрим. Макс выглядел быстрым на длинных сериях. Посмотрим, что будет с темпом завтра», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал напарник Оскара Пиастри, лидер чемпионата Ландо Норрис.