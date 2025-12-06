Ферстаппен — о борьбе за титул: нам нужно немного удачи

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих перспективах в гонке Гран-при Абу-Даби, которую он начнёт с поул-позиции.

«Завтра всё узнаем. Посмотрим, что сможем сделать. Постараюсь выиграть гонку, но в глубине души я также хочу набрать достаточно очков, чтобы попытаться выиграть чемпионат. Нужно немного удачи, учитывая то, что происходит позади нас», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.