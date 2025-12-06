Расселл считает, что Ферстаппен подставит «Макларены» под его атаку

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл предположил, если после старта Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен будет впереди двух пилотов «Макларена», гонщик «Ред Булл» станет притормаживать конкурентов в борьбе за титул, чтобы подставить их под атаки остальных пилотов во главе с гонщиком «Мерседеса».

«У меня такой же настрой, как и на любую другую гонку. Знаю, что на повестке дня у этих троих, но буду относиться к этой гонке, как к обычной. Если будет шанс, если появится разрыв, конечно, не буду нацеливаться на что-то безрассудное, но не оставлю возможности неиспользованными.

В обычных условиях у нас нет темпа для борьбы. Однако если после первого круга порядок будет такой же, как на старте, не могу представить, чтобы Макс уехал в закат. И тут может появиться возможность.

Хочу финишировать на подиуме, завершить сезон на высоте. Независимо от имени победителя чемпионата, не буду спать лучше или хуже», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Сам Ферстаппен ранее заверял, что вряд ли будет притормаживать соперников из-за изменений на трассе.