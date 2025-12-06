Макс Ферстаппен завоевал больше всего поулов в сезоне-2025 Формулы-1

Победа в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 помогла нидерландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену стать лучшим по числу поул-позишен в нынешнем сезоне. После успеха на трассе «Яс Марина» на счету Ферстаппена оказалось восемь поулов в сезоне-2025.

Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри завоёвывали право стартовать с первого места по семь раз. Ещё в двух случаях поул-позишен завоёвывал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.

Напомним, в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 вторым стал Ландо Норрис, у Оскара Пиастри третья позиция, а вместе с ним со второго ряда стартовой решётки гонку начнёт Джордж Расселл.