Макс Ферстаппен завоевал больше всего поулов в сезоне-2025 Формулы-1
Победа в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 помогла нидерландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену стать лучшим по числу поул-позишен в нынешнем сезоне. После успеха на трассе «Яс Марина» на счету Ферстаппена оказалось восемь поулов в сезоне-2025.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230
Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри завоёвывали право стартовать с первого места по семь раз. Ещё в двух случаях поул-позишен завоёвывал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.
Напомним, в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 вторым стал Ландо Норрис, у Оскара Пиастри третья позиция, а вместе с ним со второго ряда стартовой решётки гонку начнёт Джордж Расселл.
